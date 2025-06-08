Kurban Bayramı'nda Kasaplarda Yoğun Mesai

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Kurban Bayramı'nın son günlerine yaklaşılırken, kasaplar yılın en un mesai dönemlerinden birini yaşıyor.

Özellikle bayramın ikinci gününden itibaren artan et işleme talebi, kasaplarda yoğunluğu arttırdı. Vatandaşların kurbanlıklarını kestikten sonra etlerini parçalanması için getirdikleri kasaplar, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp, gece geç saatlere kadar çalışıyor. Yılın en uzun mesaisini Kurban Bayramlarında yaptıklarını belirten kasap Ramazan Bağırsakçı, vatandaşların kurban etlerini işlemesi için kasaplara getirmesi nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını anlattı. Bağırsakçı, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın etlerini en hijyenik şekilde işliyoruz. Kıyma, kuşbaşı ve haşlamalık et çıkartıyoruz. Herkes bayram yaparken biz mesai yapıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),