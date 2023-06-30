Kurban Bayramı'nda Kaçak Kıyma Çekimi Devam Ediyor

Kurban Bayramı'yla birlikte kasaplar dışında farklı dükkanlarda da yasak olmasına rağmen kaçak kıyma çekimi yapılıyor. 'Kıyma çekilir' yazısı asılan bir çok dükkanda Kurban etleri, kilosu 5 liradan kıymaya çekiliyor. Yapılan tüm uyarılara ve yasaklara rağmen Kurban Bayramı'yla beraber kasaplar dışında farklı dükkanlarda da 'Kıyma çekilir' yazıları asıldı. Kesilen kurbanların etleri hijyen ve kurallardan uzak dükkanlarda kilosu 5 liradan kıymaya çekiliyor.

Yapılan tüm uyarılara ve yasaklara rağmen Kurban Bayramı'yla beraber kasaplar dışında farklı dükkanlarda da 'Kıyma çekilir' yazıları asıldı. Kesilen kurbanların etleri hijyen ve kurallardan uzak dükkanlarda kilosu 5 liradan kıymaya çekiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Etlerini götürüp kasaplarda kıyma, parçalama suretiyle işlem yapacaklar. Bunları da yine bakanlığımızdan onaylı kasaplarda ve ya bakanlıktan onaylı işletmelerde yapmaları lazım. Terzide, tekel bayiinde, kıyma çekilir ibaresi olan merdiven altı yerlerde kesinlikle yaptırmamalarını istiyoruz. Eğer buralarda yaptıkları bulaştan sonra, gerekli şartları sağlamadan yapılan işlem güvensiz gıda, enfeksiyon olarak kendilerine döner" demişti. Ancak buna rağmen kasap olmayan alakasız dükkanlar camlarına 'Kıyma çekilir' yazısıyla vatandaşlara sağlıklı olmayan koşullarda hizmet vermeye devam ediyor.

"KURBANA VERİLEN ÖNEM ET ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLERE VERİLMİYOR"

44 yıllık kasap olduğunu söyleyen Naci Akman, "Hijyenik olmayan bir makine alıyorlar ve kıyma çekiyorlar. Bu işlem profesyonel birisi tarafından yapılmadığı için sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Biz tecrübelerimiz sayesinde gelen etleri gözlemliyoruz. Gelen etlerin yeşerip yeşermediği, kızışıp kızışmadığı, etin içinde sakatatların olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hatta etlerin iç sıcaklık derecelerine bakıyoruz. Bunlara bakılmadığı takdirde etlerin kızışıp ekşime ihtimali oluyor ve böylece insanlar hastalanıyor. İnsanlar kurbana verdikleri önem kadar etin üzerinde yapılan işlemlere önem vermiyorlar. Biz kilogramını 10 TL'den çekiyoruz. Bizim aldığımız ücretten daha aşağıya hizmet veren kaçak çekim yapan yerleri tercih ediyorlar" dedi.

"HER ÇEKİM SONRASI MAKİNENİN TEMİZLİĞİNİ YAPIYORUM"

Esenler'de bayram dolayısıyla kapalı olan bir lokanta da, kaçak kıyma çekimi yapılan noktalardan biriydi. Vatandaşların ihtiyaçlarından dolayı kıyma çektiklerini belirten vatandaş, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bayramın bir ve ikinci günlerinde kıymamızı çekiyoruz. Talep normal, bazen az bazen yoğun oluyor. Etin kilosunu 5 TL'den çekiyoruz. Bu makine normalde bizim lokantamızda kullandığımız bir makine. Her çekim sonrası makinenin temizliğini yapıyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan bir balıkçı dükkanında da kaçak kıyma çekimi yapıldığı görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Naci Akman röportaj

-Kasap dükkanından detaylar

-Kaçak işlem yapan dükkanlardan detay

-Lokantacı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler