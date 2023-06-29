Kurban Bayramı'nda Kaçak Kıyma Çekimi Devam Ediyor

Kurban Bayramı'yla birlikte alakasız dükkanlarda, yasak olmasına rağmen kaçak kıyma çekimi yapılmaya devam ediyor. 'Kıyma çekilir' yazısı asılan bir çok alakasız dükkanda Kurban etleri, kilosu 5 liradan kıymaya çekiliyor. Yapılan tüm uyarılara ve yasaklara rağmen Kurban Bayramı'yla beraber alakasız dükkanlarda 'Kıyma çekilir' yazıları asıldı. Kesilen kurbanların etleri hijyen ve kurallardan uzak dükkanlarda kilosu 5 liradan kıymaya çekiliyor.

Yapılan tüm uyarılara ve yasaklara rağmen Kurban Bayramı'yla beraber alakasız dükkanlarda 'Kıyma çekilir' yazıları asıldı. Kesilen kurbanların etleri hijyen ve kurallardan uzak dükkanlarda kilosu 5 liradan kıymaya çekiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Etlerini götürüp kasaplarda kıyma, parçalama suretiyle işlem yapacaklar. Bunları da yine bakanlığımızdan onaylı kasaplarda ve ya bakanlıktan onaylı işletmelerde yapmaları lazım. Terzide, tekel bayiinde, kıyma çekilir ibaresi olan merdiven altı yerlerde kesinlikle yaptırmamalarını istiyoruz. Eğer buralarda yaptıkları bulaştan sonra, gerekli şartları sağlamadan yapılan işlem güvensiz gıda, enfeksiyon olarak kendilerine döner" demişti. Ancak buna rağmen kasap olmayan alakasız dükkanlar camlarına 'Kıyma çekilir' yazısıyla vatandaşlara sağlıklı olmayan koşullarda hizmet vermeye devam ediyor.

"HER ÇEKİM SONRASI MAKİNENİN TEMİZLİĞİNİ YAPIYORUM"