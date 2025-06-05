Kurban Bayramı'nda İstanbul'dan Yola Çıkanların Trafik Yoğunluğu
İstanbul'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıkarak TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine doğru yoğun bir trafik oluşturdu.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine araçlar yavaş ilerledi.
İstanbul'da, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel