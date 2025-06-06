Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yok

İSTANBUL'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Cevizlibağ D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkii havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 11.15 sıralarında yoğunluk yüzde 20 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'ndaki trafik akışı havadan görüntülendi.