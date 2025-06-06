Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yok

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu sadece yüzde 20 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Cevizlibağ D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkii havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 11.15 sıralarında yoğunluk yüzde 20 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'ndaki trafik akışı havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.