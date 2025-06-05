Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu artarken, özellikle şehir çıkışlarında ve köprülerde ağırlaşan trafik havadan görüntülenmiş. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre, gün içinde yoğunluk yüzde 72'ye kadar çıkarken akşam saatlerinde düşüş gözlemlendi.

KURBAN Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla oluşan yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Özellikle şehrin çıkış noktalarında ve köprülerde oluşan trafik havadan görüntülendi. İBB trafik yoğunluk haritasına göre gün içerisinde yoğunluk yüzde 72 seviyelerine kadar çıkarken saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 26 seviyelerine kadar düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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