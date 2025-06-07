Kurban Bayramı'nda İstanbul'da 884 Hastane Başvurusu

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da 884 Hastane Başvurusu
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazaları ve kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 884 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazaları nedeniyle 70, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu ise 814 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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