Kurban Bayramı'nda Hava Sıcaklıkları Artıyor

Kurban Bayramı'nda Hava Sıcaklıkları Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı süresince mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Birtakım bölgelerde yağışlar beklenirken, çoğu şehirde açık ve sıcak havanın etkili olacağı ifade edildi.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak Kurban Bayramı süresince mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.