Kurban Bayramı'nda Hastalara Moral Ziyareti

Kurban Bayramı'nda Hastalara Moral Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği, Kurban Bayramı'nda hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdiler ve ikramda bulundular. Dernek Başkanı Çiğdem Kuzucu, her yıl bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Van'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği üyeleri, Kurban Bayramı'nda hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Lösemi nedeniyle 2013'te 20 yaşında kaybettiği oğlu Erdi Berkay Gülmez'in hayallerini yaşatmak ve kanser hastalarının yanında olabilmek için Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneğini kuran Çiğdem Kuzucu ve gönüllüler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri kurban etinden hazırladıkları kavurmayı hastalara ikram eden Kuzucu ve beraberindekiler, hasta ve yakınlarına hediye takdim etti.

Dernek Başkanı Kuzucu, gazetecilere, her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü hastanelerde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tedavi gören hastaların yanında olduklarını belirten Kuzucu, şunları kaydetti:

"1400 kilometre yolu sadece hastalara kurban eti paylaşmak için değil onlarla vakit geçirmek ve moral vermek için geldik. Her zaman hastalarımızın yanındayız. Kurban etinin yanı sıra hediyelerimizi de getirdik. Hediyelerimizin içine dua ve sevgilerimizi yerleştirdik. İnşallah herkese şifa olur. Yıllar önce bir Kurban Bayramı'nda oğlumla hastanedeydik. Oğlum 'keşke evde olsaydık, bizde şu an kurban eti yerdik' dedi. Oğlumu kaybettikten sonra her yıl hastaneleri ziyaret ediyorum. Kurban Bayramı'nın ikinci günü hastalara kurban eti ikram ediyorum."

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Hematoloji ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Esen ise dernek üyelerinin her sene hastaları ziyaret ettiğini ifade etti.

Esen, "Hastalara kavurma ve hediye dağıttılar. Burada en önemlisi hastalara yalnız olmadıklarını hissettirdiler. Hastalarımıza maddi ve manevi destek sağlayan dernek üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Serviste tedavi gören hastaların morale ihtiyaç duyduğunu dile getiren Doç. Dr. Ali Doğan da "Bu ziyaretler hem bizleri hem de hastalarımızı çok mutlu ediyor. Kurban Bayramı'nda düzenlenen etkinlik hastaları motive ediyor. Dernek üyelerinin etkinlikleri bizim için çok anlamlı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.