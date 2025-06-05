Kurban Bayramı'nda Düzensiz Göçle Mücadele İçin 1612 Personel Görevde

Kurban Bayramı'nda Düzensiz Göçle Mücadele İçin 1612 Personel Görevde
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Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı süreince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için 81 ilde 1612 personelin görev yapacağını açıkladı. 270 Mobil Göç Noktası aracıyla denetim yapılacak.

Göç İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 1612 personelin 270 Mobil Göç Noktası aracı ile görev başında olacağını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin, Kurban Bayramı tatilinde de kesintisiz sürdüğü belirtilerek, "81 ilimizde 1612 personelimiz, 270 Mobil Göç Noktası aracımızla görev başında olacak. Ülkemiz genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirdiğimiz denetimlerde tespit edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri derhal başlatılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğuna dikkat çekildi.

Göç yönetiminin, düzenli göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, entegre sınır yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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