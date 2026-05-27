Aydın'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanenin yolunu tuttu

AYDIN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu yaralanan çok sayıda vatandaş, hastanelere başvurdu. Özellikle el ve kol kısımlarından yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aydın'da bayram namazını kılan vatandaşlar, ardından kurbanlarını kesti. Kesim sırasında kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, hastanenin yolunu tuttu. Aydın Şehir Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi acil servislerine 2 saat içinde gelen toplam 35 kişinin tamamı yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

