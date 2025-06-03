Kurban Bayramı'nda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak

Kurban Bayramı'nda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 9-15 Haziran tarihleri arasında cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacağını duyurdu. Görüş süreleri ve düzenlemeleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

Bakan Tunç'tan "açık görüş" paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı'nda açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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