Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak

AA - Kemal Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla başsavcılıklara gönderilen genelgeye göre cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılabilecek.

Bekir Bozdağ, Cumhuriyet başsavcılıklarına Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi gönderdi. Genelgeye göre bayram dolayısıyla cezaevlerinde açık görüşler, 11-15 Temmuz'da yapılacak.

GÖRÜŞ SÜRELERİ EN FAZLA 3 SAAT OLACAK

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

DİSİPLİN CEZASI OLANLAR YARARLANAMAYACAK

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" şeklindeki disiplin cezaları kesinleşmiş olan ve bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Kurban Bayramı Bekir Bozdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title