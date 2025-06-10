Kurban Bayramı'nda Arsuz Plajına Yoğun İlgi

Kurban Bayramı'nda Arsuz Plajına Yoğun İlgi
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Kurban Bayramı'nda Arsuz Plajına Yoğun İlgi
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Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşlar, Hatay'ın Arsuz plajında yoğunluk oluşturarak serinleme fırsatı buldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, temizliğiyle bilinen plajda aileleriyle birlikte güzel vakit geçiriyor.

Bayram tatilini fırsatlar bilenler ekonomik tatili Akdeniz'in incisi Arsuz'da yaptı

HATAY - Hatay'da ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili fırsata çevirerek temizliğiyle Akdeniz'in incisi olarak bilinen Arsuz plajında serinledi.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 40 dereceye ulaştığı Hatay başta olmak üzere çevre iller ve Türkiye'nin dört bir tanından gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda Arsuz plajında yoğunluk oluşturdu. Ekonomik olan ve temizliğiyle 'Akdeniz'in incisi' olarak anılan Arsuz plajı vatandaşların tercihi oldu.

"Ailemizle birlikte denize bir günümüzü geçirmek için Arsuz'a geldik"

Ailesiyle birlikte günü sahilde geçiren Emine Tuncay, "Denize geldik. Biz buraları çok seviyoruz. Türkiye'nin her yerinden bütün insanlar gelsin. Akdeniz çok sıcak, kumu çok güzel, harika bir yer. Hatay'ın eşsiz güzelliklerinden biri. Kalabalığı çok severim, harika bir ortam. Kendimi daha güvende hissettim. Çocuklarım büyük şehirden, İstanbul'dan geldiler. Ailemizle birlikte denize bir günümüzü geçirmek için Arsuz'a geldik" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte denizin tadını çıkartmak için gelen 12 yaşındaki Efe Tuncay, "Bayram tatili bayağı iyi gidiyor, denizi seviyorum. Abim İstanbul'da çalışıyor, arada bir geliyor. Ailemle beraber Arsuz denizine geldik eğlenmek için. Kırıkhan'dan geldim, yüzeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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