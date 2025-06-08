Kurban Bayramı'nda Akyaka'da Yoğun Ziyaretçi Akını

Kurban Bayramı'nda Akyaka'da Yoğun Ziyaretçi Akını
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Akyaka Mahallesi'nde, günübirlik ziyaretçiler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen misafirler plajlara ulaşmakta zorlandı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'nde yakın illerden gelen günübirlik ziyaretçiler nedeniyle kilometrelerce konvoy oluştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin ünlü turizm merkezlerinden "Sakin Kent" Akyaka'ya giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Artan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren çalışma yürüttü.

İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan günübirlik gelen ziyaretçiler nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kentte misafirler plajlara ulaşmakta zorlandı.

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Yerli turistler Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen tekne turlarına katıldı.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı ise kano keyfi yaptı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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