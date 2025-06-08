Kurban Bayramı'nda Adalar'a Yoğun İlgi

Kurban Bayramı'nda Adalar'a Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde güzel havayı değerlendiren İstanbullular, Beşiktaş İskelesi'nde Adalar'a gitmek için yoğunluk oluşturdu. Vapurların kapasitesinin dolması nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Ataberk Kurt/ İSTANBUL, KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde güneşli havayı fırsat bilenler Adalar'a gitmek için Beşiktaş iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, havanın güzel olmasını fırsat bilerek Adalar'a gitmek için Beşiktaş İskelesi'ne geldi. Öğlen saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için kuyruk oluşturdu. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada'ya giden vapurlar adeta dolup taşarken, bazı vapurlar taşıma kapasitesinin dolması sebebiyle kapılarını kapatarak iskeleden ayrıldı.

'BİNMEKTEN VAZGEÇTİM'

Kınalıada'ya gitmek için iskeleye gelen vatandaş Mustafa Şitir, "İnsan kapasitesinden çok fazla insan alıyor. Ben de bu riske girmemek için binmek istemedim. Yoğunluk bayram sonuna kadar devam eder. Ücretsiz olduğu için herkes oraya hücum ediyor maalesef üzülerek söylüyorum. Ben burayı tercih ettim ilk başta Kabataş'tan binerim diye düşündüm. Burası daha rahat düşüncesiyle ama burası Kabataş'tan daha da çok kalabalık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş

Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.