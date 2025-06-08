Kurban Bayramı'nda Adalar'a Yoğun İlgi

Ataberk Kurt/ İSTANBUL, KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde güneşli havayı fırsat bilenler Adalar'a gitmek için Beşiktaş iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, havanın güzel olmasını fırsat bilerek Adalar'a gitmek için Beşiktaş İskelesi'ne geldi. Öğlen saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için kuyruk oluşturdu. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada'ya giden vapurlar adeta dolup taşarken, bazı vapurlar taşıma kapasitesinin dolması sebebiyle kapılarını kapatarak iskeleden ayrıldı.

'BİNMEKTEN VAZGEÇTİM'

Kınalıada'ya gitmek için iskeleye gelen vatandaş Mustafa Şitir, "İnsan kapasitesinden çok fazla insan alıyor. Ben de bu riske girmemek için binmek istemedim. Yoğunluk bayram sonuna kadar devam eder. Ücretsiz olduğu için herkes oraya hücum ediyor maalesef üzülerek söylüyorum. Ben burayı tercih ettim ilk başta Kabataş'tan binerim diye düşündüm. Burası daha rahat düşüncesiyle ama burası Kabataş'tan daha da çok kalabalık" dedi.