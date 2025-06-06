Kurban Bayramı'nda Acemi Kasapların Kazaları Hastaneleri Doldurdu

Kurban Bayramı'nda klasik manzara: Acemi kasaplar yine sahnede

Hastaneler, kurbanlık yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla doldu

SAKARYA - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sakarya'da hastanelerin acil servisleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'acemi kasaplar' ile dolup taştı. Kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda vatandaş acil servislere koştu.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletlerle çeşitli yerlerinden yara aldı. Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen veya kurbanlık hayvanları yatırma sırasında yaralanan vatandaşlarla doldu. Bıçak, satır ile dikkatsizlik ve acemilikte birleşince, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar şehirdeki çeşitli hastanelere gitti.

"Aslında bu işi biz değil kasapların yapması lazım"

Kurban kesimi sırasında elinden yaralanarak hastaneye başvuran Sinan Küçükbileci, "11'inci sıradaymışım öyle söylediler içeriden. Küçük bir kesik 6 dikiş atıldı ama biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında bu işi biz değil kasapların yapması lazım. Biz eski gelenek olduğu için özellikle köy yerlerinde kendimiz yapıyoruz. O yüzden böyle ufak kazalar oluyor. Ailecek kesiyoruz kurbanı, bıçak kaydı yanlışlıkla oldu Allah başka keder vermesin" diye konuştu.