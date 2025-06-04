Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplara Kesilmez Eldiven Uyarısı

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplara Kesilmez Eldiven Uyarısı
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Elazığ'da kasaplık yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramı öncesi acemi kasapları yaralanmalara karşı uyardı. Kesilmez eldiven ve kaliteli bıçak kullanımının önemine dikkat çekti.

Kurban Bayramında acemi kasaplara müjde: Kesilmez eldivenle yaralanmalara son

ELAZIĞ - Elazığ'da besicilik ve kasaplık yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramında yaşanan el ve parmak kesilmesi gibi kazalara karşı acemi kasapları uyardı. Çopur, kaliteli bıçak ve kesilmez eldiven kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.

Elazığ'da besi çiftliği ve kasap işletmeciliği yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara önemli uyarılarda bulundu. Çopur, bayram dönemlerinde hastanelerin el, kol ve parmak kesilmesi gibi kazalarla dolduğunu belirterek, bu tür durumların önüne geçilmesi için kesilmez eldiven kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi.

Koruyucu ekipmanların önemini göstermek isteyen Çopur, eline taktığı kesilmez eldiveni bıçakla test etti. Ardından 5 litrelik su dolu bidonu ve kalın kağıtları keskin bıçağıyla kolayca kesti. O anlar ise kameraya yansıdı.

"Çok büyük riskten, tehlikeden koruyor"

Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunan Şenol Çopur, "Çoğu bayramda maalesef izlediğimiz, el kesme, bacak kesme ve kol kesme gibi olayların yaşanmaması için herkesin dikkatli olmasını isterim. Kurbanlarınıza eziyet etmeden kesiniz. Ayrıca bıçak çok önemlidir, onları itina ile seçin. Kesilmez eldivenlerimiz var. Muhakkak acemi kasaplar, bu eldiveni ellerine taksınlar. Çok büyük riskten, tehlikeden koruyor. Milletin Kurban Bayramı'nda çok dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi el kesimi. Hastanelerin çoğunda el kesimi, parmak kopması vakası ile doluyor. Lütfen şunlara dikkat edin, muhakkak bir çift kesilmez eldivenlerden yanınızda bulundurun. Eldivenler çok pahalı da değil ve kaliteli bıçaklar seçin. Hayvanlara eziyet etmeyecek bir şekilde olacak. Herkese kazasız, belasız bayramlar dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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