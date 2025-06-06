Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kendi kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar, çeşitli kesici aletlerle yaralanarak hastanelere başvurdu. 22 kişi hastanelerde tedavi edildi.

Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

YOZGAT - Yozgat'ta Kurban Bayramının birinci gününde acemi kasaplar acil servisin yolunu tuttu.

Kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye çalışırken bazı vatandaşlar, kesici aletlerle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sorgun Devlet Hastanesi'nde de acemi kasaplara ilk müdahaleleri yapıldı. Yanlışlıkla bıçağa basan ya da kesim esnasında bıçakla bacağını kesenler oldu. Acil servisten alınan bilgiye göre 18 normal kesi, 2 orta ve 2 ağır kesi olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Güncel
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