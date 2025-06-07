Kurban Bayramı'nda 692 Trafik Kazası: 7 Ölü, 1128 Yaralı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü meydana gelen 692 trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1128 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde kara yollarında meydana gelen kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın 1'inci günü 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 1128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin hassasiyetle sürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1'inci gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ve radar işlemi yapıldı; oran yüzde 0,56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,56'lık kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda yüzde 99,44'lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" ifadelerini kullandı.