Kurban Bayramı'nda 683 Trafik Kazası: 9 Ölü, 1143 Yaralı

Kurban Bayramı'nda 683 Trafik Kazası: 9 Ölü, 1143 Yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1143 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bayramın ilk üç gününde toplam 2 bin 238 kaza gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde meydana gelen 683 trafik kazasında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

7 Haziran Cumartesi günü 683 trafik kazasının yaşandığını belirten Yerlikaya, bu kazalarda 9 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini, 1143 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günlerinde toplam 2 bin 238 trafik kazası meydana geldiğini, 26 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 3 bin 590 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Vefat eden 26 kişinin geride gözü yaşlı ailelerini, sevdiklerini bıraktığına işaret eden Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce, 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."

Yerlikaya, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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