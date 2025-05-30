Kurban Bayramı'nda 300-350 Milyar Lira Ciro Bekleniyor

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda 300-350 milyar lira ciro beklediklerini belirtti. Tatilin kısa olması nedeniyle şehir içi alışverişlerin artacağını vurgulayan Palandöken, esnafın bayramdan umutlu olduğunu söyledi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı'nın hem vatandaşlar hem de esnaf için ekonomik hareketlilik yaratacağını belirterek, bayramda 300-350 milyar lira civarında ciro beklediklerini duyurdu. Palandöken'in açıklaması şöyle:

"Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın hem esnaf ve sanatkar hem de ülkemiz açısından kazasız belasız tamamlanmasını diliyoruz. Tabii Kurban Bayramı denince en başta hayvanlar kesilecek, vecibeler yerine getirilecek. Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Dolayısıyla bu yıl kesilmesi düşünülen kurbanlık sayısı, geçen yıllara göre örnek verecek olursak, 3 milyona yakın küçükbaş; yine 800-900 bin, yani 1 milyon dolayında da büyükbaş hayvan olacak. Bu önemli, çünkü kurbanlar bu yıl biraz daha pahalı. Çünkü etin fiyatında da önemli bir artış var.

Tüm esnafımız Kurban Bayramı için müşterilerini bekliyor

Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz tatlılar olacak, misafirlikler olacak. 415 meslek dalında nerdeyse sektörün tamamı esnaf ve sanatkarız için hareketli geçecek. Tatlısından böreğine, çikolatalarından hediyeliklere kadar misafirler için ikramlar hazırlanacak; çocuklara bayram harçlıkları verilecek, her yönüyle bir hareketlilik yaşanacak. Burada da esnafımız, yaklaşık 300-400 milyar liralık bir hasılat yapacak. Çocuklarınızı sevindireceksiniz, imkanı olanlar ayakkabı, bayramlık alacak. Tabii biz, tüm halkımızın bu bayramı, bayram sevinci içinde geçirmesini diliyoruz. Büyüklerin ellerini öpmek, onların gönüllerini almak, hastaları ziyaret etmek; dolayısıyla insanların birbiriyle kardeş olabileceği bir iklimin yaratılmasıyla ilgili hazırlıklar da şimdiden başladı.

Kısa tatil şehir esnafına yarayacak

Bu yılın sürprizi, okulların tatil olmasıyla birlikte bayram tatil süresi birleştiriliyor. Ama bu yıl bildiğiniz üzere tatil uzatılmadı. Çünkü burada imalat sektörü, sanayi sektörü önemli kayıplara uğruyordu. Şimdi yine memleketlerine gidecek olanlar, köylerine, tatil beldelerine gitmek isteyenler olacak. Ama ekseriyetle insanlar bulundukları şehirlerde ikamet edecekler. Çünkü bu kısa süreyi yollarda geçirmek istemiyorlar. Bu durum, şehir içindeki alışveriş hareketliliğini artıracak, çarşı pazarda bayram öncesi yoğunluğu beraberinde getirecek. Özellikle tatlıcılar, kuruyemişçiler, konfeksiyoncular, ayakkabıcılar, berberler gibi birçok esnaf grubunda canlılık yaşanacak. Yani insanlar şehir dışına çıkmasa da bulundukları şehirlerde bayram alışverişi yaparak hem bayramı en güzel şekilde karşılayacak hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak. Bu da bulundukları şehirleri canlandıracak."