Kurban Bayramı'nda 26 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Kurban Bayramı'nda 26 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde meydana gelen 2 bin 238 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 590 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde meydana gelen 2 bin 238 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 590 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde (perşembe, cuma ve cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı. 26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" dedi.

'1 MİLYON 351 BİN ARAÇ DENETLENDİ'

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Kurban Bayramı'nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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