Kurban Bayramı Namazı Ülke Genelinde Coşkuyla Kutlandı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kırıkkale'de Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kayseri'de cemaat, Kurban Bayramı namazını kılmak için kentin simgelerinden Hunat Camisi başta olmak camileri doldurdu.

Bayram namazını kılan cemaat, yapılan duaya eşlik etti.

Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesine geldi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, cami önünde bayramlaştı.

Programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bazı vatandaşlar, cami içindeki Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua etti.

Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ezan öncesi yerini alan cemaat vaazı dinledi.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat bayramlaştı.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere geldi.

Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Ali Yıldız vaaz verdi.

Bayram namazının ardından teşrik tekbirleri getirilip dua edildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, cemaatle bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu.

Namaz sonrası Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve il protokolü, cemaatle bayramlaştı.

Kurnaz??????? ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.