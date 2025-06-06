Kurban Bayramı Namazı Sakarya ve Çevresindeki Camilerde Edildi

Kurban Bayramı Namazı Sakarya ve Çevresindeki Camilerde Edildi
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Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki camilerde Kurban Bayramı namazı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Cemaat, namaz öncesi vaaz dinlerken, namaz sonrasında bayramlaşma kutlamaları yapıldı.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Bartın'daki camilerde Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Sakarya'da çok sayıda kişi, bayram namazı için Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne geldi.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarda yerini alan cemaat, vaaz dinledi.

Bayram namazının kılınması ve hutbeden sonra dua edilmesinin ardından cemaat bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Pertev Mehmet Paşa Camisi, Fevziye Camisi ve Orhan Camisi, bayram namazı dolayısıyla doldu.

Şehrin simgelerinden Pertev Mehmet Paşa Camisi'ne gelenler, bayram namazını kılıp dua etti.

Namazın ardından düzenlenen programda cemaat bayramlaştı.

Bartın

Bartın'da bayram namazını kılmak isteyenler, Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı başta olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Yukarı Halil Bey Camisi'ndeki vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında cemaat bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te de bayram namazını eda etmek isteyenler camilere geldi.

Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde saf tutan cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

Namazın ardından cemaat bayramlaştı.

Zonguldak

Bayram namazı için Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'nde saf tutan cemaat, namazın ardından okunan hutbeyi dinledi, tekbir getirdi.

Dua sonrası cami içerisinde halka oluşturan cemaat bayramlaştı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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