Kurban Bayramı Namazı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Yoğun Katılımla Kılındı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua etti.

Karaman'da da Aktekke Camisi ve Hacıbeyler Camisi başta olmak üzere tüm camilerde yoğunluk oluştu.

Bayram namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Aksaray'da da Ulu Camii ve Somuncu Baba Külliyesi'nde bayram namazını kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde camilere geldi.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlularında kıldı. Vatandaşlar namazın ardından bayramlaştı.

Afyonkarahisar'da ise bayram namazı nedeniyle İmaret Cami ve Paşa Camisi'nde yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından dua etti. Daha sonra camilerden çıkan cemaat bayramlaştı.