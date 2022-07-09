Kurban Bayramı namazı kılındı Düzce'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Düzce'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, farklı mimari dokuya sahip camiye akın etti. Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bir birleriyle bayramlaştı. AA / Soner Şen - Güncel Kurban Bayramı Selçuklu Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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