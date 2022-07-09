Kurban Bayramı namazı kılındı Bayram namazından görüntü Şehitlikten görüntü Malatya'da Kurban Bayramı namazı kılındı Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiyi vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar doldurdu. Bayram namazından görüntü Şehitlikten görüntü Malatya'da Kurban Bayramı namazı kılındı Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiyi vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar doldurdu. Camiye sığmayan bazı vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı. Namaz sonrası mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. Vatandaşlar namazdan sonra yakınlarının kabirlerini ve şehitliği ziyaret etti AA / Okan Coşkun - Güncel Malatya Yeşilyurt Kurban Bayramı Malatya Güncel Haberler

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