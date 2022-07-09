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Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Okan Coşkun - Güncel
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Bayram namazından görüntü Şehitlikten görüntü Malatya'da Kurban Bayramı namazı kılındı Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiyi vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar doldurdu.

Bayram namazından görüntü

Şehitlikten görüntü Malatya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Malatya

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiyi vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar doldurdu.

Camiye sığmayan bazı vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.

Namaz sonrası mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Vatandaşlar namazdan sonra yakınlarının kabirlerini ve şehitliği ziyaret etti

AA / Okan Coşkun - Güncel

Malatya Yeşilyurt Kurban Bayramı Malatya Güncel Haberler

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