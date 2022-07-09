Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Adana'da, çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından edilen dualara "Amin" dedi.

Cemaat daha sonra bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, namaz kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Aydın Yığman, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Müftüsü Yığman, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar'ı doldurdu.

Camiye sığmayan vatandaşların bir kısmı caminin iç ve dış avlularında yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.

Tarihi Enverül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, cami içinde ve avlusunda bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.