Kurban Bayramı Namazı Eyüpsultan Camii'nde Coşkuyla Kılındı

Kurban Bayramı Namazı Eyüpsultan Camii'nde Coşkuyla Kılındı
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İstanbul'un Eyüpsultan Camii'nde Kurban Bayramı namazı, sabah erken saatlerden itibaren yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşlar, cami içinde ve avlusunda saf tutarak namaz kıldı, ardından bayramlaşarak birbirlerine hayırlı bayramlar diledi.

Kurban Bayramı namazı, Eyüpsultan Camii'nde çok sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar, hep birlikte saf tutarak Bayram namazını eda etti.

Bayram namazı İstanbul'da saat 06.08'de kılındı. Bayram coşkusunu Eyüpsultan'da yaşamak isteyen çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı. Cami içi dolduktan sonra avludave dış alanlarda da saf düzeni alındı. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç, yaşlı her yaştan insanın katıldığı namaz sonrası cemaat, bayramlaşarak birbirlerine hayırlı bayramlar diledi. Bazı kişiler Eyüpsultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

'BURANIN MÜBAREK HAVASINI ALMAK İÇİN GELDİK'

Lüleburgaz'dan bayram namazı kılmaya gelen vatandaşlar, "Lüleburgaz'dan geliyoruz. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza'da selamlarımızı iletiyoruz. Onu seviyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu. Polonya'dan Kurban Bayramı'nı geçirmek İstanbul'a gelen için gelen Salim Duman, "Polonya'dan Varşova'dan geldim. Eyüpsultan'a özellikle geldim, buradaki mübarek havayı almak için. Gerçekten buradaki manevi durum tarif olamaz. Sonsuz şükürler olsun Allah nasip etti buraya geldik. Tüm Müslüman kardeşlerimizin bayramları mübarek olsun. Kurbanımızı kesip tekrardan Polonya'ya döneceğiz" dedi.

'BURANIN MANEVİ HAVASI ANLATILMAZ YAŞANIR'

Namaza çoğuyla birlikte gelen Burak Çelik, "Yaklaşık olarak 10-15 yıldır burada oturuyorum. Buranın manevi huzuru, insana inanılmaz şekilde mutluluk veriyor. Buranın manevi havası anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı. Çocuğu Mahir Çelik ise "Herkesten harçlık topladım. Harçlık toplamak, namaz kılmak bayramı daha da güzelleştiriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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