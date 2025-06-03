Kurban Bayramı'na Doğru Hartlap Bıçaklarına Yoğun Talep

Kurban Bayramı'na Doğru Hartlap Bıçaklarına Yoğun Talep
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Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Hartlap bıçaklarına Kurban Bayramı öncesinde talep artıyor. Ustalar, bıçak üretiminde yoğun mesai harcayarak, kaliteli ve uzun ömürlü bıçak seçeneklerini müşterilere sunuyor.

Bayram yaklaştı, tescilli Hartlap bıçaklarına talep arttı

KAHRAMANMARAŞ - Kurban Bayramına sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Hartlap bıçaklarına talep arttı.

' Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli ürünü olan Hartlap bıçaklarında yoğun mesai başladı. El işçiliğiyle üretilen bıçaklara yurt genelinden artan talep karşısında ustalar gece gündüz üretim yapıyor. Kent merkezine bağlı Hartlap Mahallesi'nde yüz yıllardır süregelen bıçakçılık geleneği, Kurban Bayramı öncesinde yeniden yoğunlaştı.Tescillenen Hartlap bıçakları, et işleme kalitesi ve uzun ömürlü kullanımıyla Türkiye genelinde vatandaşların yanı sıra kasaplar tarafından da tercih ediliyor. Kurban kesimi için uygun bıçak tercihinin hem dini vecibeler hem de hayvan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten ustalar, vatandaşları kalitesiz ve taklit ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Bıçakçılardan Bahattin Çelik,"Kurban Bayramına sayılı günler geldi ve vatandaşlarımız bıçaklarını bileylemeye getiriyor. Aynı zamanda yeni bıçaklar da alınıyor. Özel bir şekilde bıçaklar iş yerlerinde keskinletiliyor. Bunun yanında şiş ve gerekli ekipmanlar da müşterilerin tercihi konumunda. Bizim Hartlap bıçakları coğrafi işaretlidir. Müşterilerimizin isteğine göre kaliteli bıçaklarımızı da satışa sunuyoruz"dedi.

Bıçak ustası Ejder Biber ise, "Ben yaklaşık 67 yıldır aynı yerde bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu işten kazanıyorum"şeklinde konuştu.

Bayrama hazırlık için bıçakçıya geldiğini belirten vatandaşlardan Ökkeş Maraşlı ise, bıçakları bilettiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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