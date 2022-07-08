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Kurban Bayramı'na doğru

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Kurban Bayramı'na doğru

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öznur Çalık mesajında, Kurban Bayramı'nın dertlere derman, yaralara merhem olmasını, sofraları bereketli, kalpleri rana kılmasını, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirenlerin ibadetlerinin makbul, dualarının kabul olmasını diledi.

Kesilen kurbanların kabul olmasını dileyen Çalık, "Rabbim, kurban ibadetimizi makbul eylesin. Malatyalı hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Rabbimden temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Veli Ağbaba ise sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dilekleriyle tüm Malatyalıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, herkesin sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Osman Güder ve Mehmet Çınar da mesajlarında tüm İslam aleminin ve Malatyalıların bayramını kutladı.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Kurban Bayramı Osman Güder Veli Ağbaba Öznur Çalık Güncel Haberler

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