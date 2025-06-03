Kurban Bayramı İçin Otoyol ve Kara Yolu Kısıtlamaları

Kurban Bayramı İçin Otoyol ve Kara Yolu Kısıtlamaları
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İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı otoyol ve kara yollarında kamyon, çekici ve tankerlerin seyahatlerine kısıtlama getirdi. Uygulama, yol güvenliğini sağlamak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla 6 Haziran'a kadar geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, yarın saat 16.00'dan Cuma günü saat 11.00'e kadar bazı otoyol ve kara yollarında kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla bazı önlemler alındı.

Bu kapsamda, yarın saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran Cuma günü 11.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara kısıtlama uygulanacak yollar şöyle:

"Ankara istikametine, Anadolu (O4) otoyolu İstanbul'dan Ankara'ya kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar, D-100 kara yolu İstanbul'dan Bolu'nun Gerede ilçesine kadar, D-750 kara yolu Bolu'nun Gerede ilçesinden Ankara'ya kadar, İzmir istikametine, O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200 kara yolu Ankara'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 kara yolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar'a kadar, D-300 kara yolunda Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya istikametine, D-650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur katılımlarından itibaren, D-200 kara yolu Ankara'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 kara yolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Afyonkarahisar'a kadar, D-300 kara yolunda, Afyonkarahisar, Isparta katılımları ve arada kalan girişler dahil."

Ancak, bu araçların, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterlerde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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