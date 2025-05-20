Kurban Bayramı için Muş'tan büyükbaş hayvan sevkiyatı başladı

Kurban Bayramı için Muş'tan büyükbaş hayvan sevkiyatı başladı
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Muş'ta büyükbaş hayvan sevkiyatları hız kazandı. Çiftçiler, tırlara yükledikleri hayvanları büyük şehirlerle buluşturuyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı.

Kentte ahırlarda beslenen büyükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere gönderiliyor.

Çiftçi Erdal Yalvarıcı, AA muhabirine, ilk sevkiyatı bugün İstanbul'a yaptıklarını söyledi.

Muş'un hayvancılıkta önemli konumunda olduğunu belirten Yalvarıcı, "Her sene yaklaşık 250 hayvanı İstanbul'a gönderiyorum. Hayvanlarımız 400 ile 750 kilo arasında değişmektedir. Fiyatı da kilolarına göre belirliyoruz. Bugün 30 büyükbaş hayvanımızı tıra yükleyip gönderdik. 250 hayvanı daha göndereceğiz." dedi.

Antalya'ya büyükbaş hayvan sevkiyatı yapan İrfan Dereli ise "Yaklaşık 15 yıldan beri hayvancılık yapıyorum. Sevkiyatını yaptığım hayvanları üç yıldır besliyorum. Bugün tırlara yükleyerek gönderdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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