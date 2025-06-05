Kurban Bayramı İçin İstanbul'dan Yola Çıkanlar Trafikte Yoğunluk Oluşturdu
İstanbul'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, sabah erken saatlerde yola çıkarak TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine ilerlemeye başladı. Bu durum, trafik yoğunluğuna neden oldu.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametine araçlar yavaş ilerledi.
İstanbul'da, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerde yola çıktı. Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel