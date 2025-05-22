Kurban Bayramı İçin İstanbul'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik Başladı

KURBAN Bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilen kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. Esenyurt'ta, toplam 2 bin 200 kurbanlığın görücüye çıkacağı pazar yeri havadan görüntülendi. Her sene olduğu gibi bu yıl da kurban pazarında hareketlilik beklediklerini ifade eden satıcılar, alıcılara kurban pazarlarına erken gitmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kurban bayramına sayılı günler kala, Anadolu'nun birçok ilinden kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Dün gece saatlerinden itibaren girişine izin verilen kurbanlıklar kentin çeşitli noktalarında kurulan hayvan pazarlarına sevk edilirken kamyonlarla getirilen kurbanlıklar çadırlara yerleştiriliyor. Esenyurt'ta 2 bin 200 kurbanlığın satılacağı pazar yeri havadan görüntülendi. Kurban pazarının bin 300 kilogramlık şampiyonu 'Poyraz' ise 400 bin liraya satışa çıkarıldı. Kurban pazarının hareketli geçeceğini söyleyen satıcılar, alıcıların erkenden kurbanlıklarını almaları yönünde çağrıda bulundu.

'250 BİNDEN BAŞLIYOR, 400 BİNE KADAR ÇIKIYOR'

Pazarın şampiyonu Poyraz'ın sahibi Özkan Demir, "Dün bir tane sattım, mal bugün kendini ancak toparladı. Bu sene maliyetler çok yüksek ama satışlardan da güzel şeyler bekliyoruz. Ortalama fiyatlar 250 bin liradan başlıyor, 400 bine kadar gidiyor. Pazarın şampiyonu bu sene 'Poyraz' 1 ton 300 kilo ağırlığında. 400 bin lira para istiyorum. Ağrı'dan 60 tane kurbanlık getirdim. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

'208 BİN LİRAYA ALDIK'

Pazarın ilk müşterilerinden Mehmet Türk, "Çok mutluyuz ibadetimizi yerine getireceğiz. Burada kesim problemi vardı arkadaşa nasip oldu. Arnavutköy'de kesim yerleri varmış, onlar yapıyormuş. O da ilk siftahı bizden yaptı. Pazar pahalı tabii erişilecek gibi değil ama yapacak bir şey yok. Biz 208 bin liraya aldık. Allah herkesin kurban bayramını kabul etsin" diye konuştu.

'15 GÜN GİBİ KISITLI SÜREDE PAZARCILAR ZARAR EDİYOR'

Kurban satış sürecinin en az 20 gün olması gerektiğini söyleyen pazarcı İlhan Genç, "Yem pahalı, geçen sene yemin torbası 300 liraydı bugün 800 lira. Saman 2 bin liraydı bugün samanın tonu 6 bin 500 lira. Kurban satışlarının 15 gün serbest olması yeterli olmuyor. 15 gün gibi kısıtlı bir sürede pazarcılar kurbanlıkları elinden ucuz çıkarmak zorunda kalıyor. Bir daha kurbanlıkları geri götürmemek için. Büyüklerimize sesleniyoruz bir an önce, en azından 20 gün çadırları açsınlar. Gerçekten bu şekilde yapınca hayvancılık bir süre sonra kalkacak. İnsanların burada satış yapmasının tek sebebi nakit para. Yoksa buraya getirmez. En fazla bir hayvandan 15 bin lira kazanabilirsiniz, belki onu da kazanamıyor satıcı. Geçen sene kamyon 25 bin liraya geliyordu bugün 65 bin liraya geliyor. Hayvan aslında çok ucuz çadır parası, saman, yem, nakliye parası bunlar binince maliyet çok artıyor. Hayvanı daha pahalıya satamazsınız" şeklinde konuştu.