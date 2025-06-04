Kurban Bayramı için 365 Ek Hava Yolu Seferi Planlandı

Kurban Bayramı için 365 Ek Hava Yolu Seferi Planlandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 365 ek hava yolu seferi planlandığını açıkladı. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus'un katkılarıyla bayram döneminde yolcuların rahat ulaşımı için gereken hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak üzere hava yolu taşımacılığında 345'i iç ve 20'si dış hat olmak üzere 365 ek sefer planlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayramda sevdiklerine daha hızlı ulaşabilmesi için taşıyıcılar tarafından ek seferler planlandığını ifade etti.

Bayram döneminde Türk Hava Yollarının 188 ek iç hat seferi gerçekleştireceği bilgisini veren Uraloğlu, AJet'in 63'ü iç ve 6'sı dış hat olmak üzere 69, Pegasus'un ise 89'u iç ve 14'ü dış hat olmak üzere 103 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.

Uraloğlu, SunExpress'in de 5 iç hat seferiyle katkı vereceğini belirterek, "30 Mayıs-10 Haziran döneminde taşıyıcılarımız tarafından 345'i iç ve 20'si dış hat olmak üzere 365 ek sefer planlandı. Havalimanlarımızda bu süreci sorunsuz şekilde yürütmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

24 saat esasına göre hizmet verilecek

Kurban Bayramı'nda rahat ve güvenli bir hava yolu ulaşımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesinin de ilgili tüm birimleriyle havalimanlarında 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bayram tatillerinde daha da yoğunlaşan hava yolu trafiğinde, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık. Bayram tatili süresince ilgili tüm birimler, paydaşlarla koordinasyon içinde 24 saat esasına göre mesai yaparak vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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