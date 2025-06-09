Kurban Bayramı Dönüşünde Burdur-Ankara Yolunda Araç Yoğunluğu

Kurban Bayramı Dönüşünde Burdur-Ankara Yolunda Araç Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilini Antalya ve Fethiye'de geçirenler dönüş yolunda Burdur-Ankara kara yolunda yoğunluk oluşturdu. 8 saat içerisinde 30 binden fazla araç geçti, kavşaklarda uzun kuyruklar oluştu.

KURBAN Bayramı tatilini Antalya ve Fethiye'de geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur- Ankara kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. 8 saatte kara yolundan 30 binden fazla araç geçti.

Bayram tatilin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar, Burdur- Ankara D-650 kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Bugün 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir yönüne 30 binden fazla araç geçtiği öğrenildi. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlemler aldı. Kavşaklarda görevli polisler, trafiğin akıcı ilerlemesi için çaba gösterdi. Emniyet Müdürlüğü dron ekibi de trafik yoğunluğunu havadan görüntüledi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.