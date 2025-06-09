Kurban Bayramı Dönüşünde Anadolu Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu Yok

Kurban Bayramı Dönüşünde Anadolu Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu Yok
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Kurban Bayramı tatili dönüşü Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücüler rahatça ilerleyebildi, herhangi bir trafik yoğunluğu yaşanmadı.

KURBAN Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Sürücüler araçlarıyla rahatça ilerleyebildi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Bayram tatilinin kısa olması ve dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Güzergahta ulaşım rahat bir şekilde sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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