Kurban Bayramı Dönüşü İzmir Otoyolunda Trafik Yoğunluğu
Kurban Bayramı'nı tatil destinasyonlarında geçirenlerin dönüşüyle birlikte İzmir'de otoyolda yoğun trafik oluştu. Şoförler, uzun kuyruklar ve akaryakıt istasyonlarında beklemek zorunda kaldı. Otoyol jandarması, emniyet şeridi ihlallerine karşı önlemler aldı.
İzmir'de Kurban Bayramı dönüşü otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kurban Bayramı'nı Çeşme, Karaburun, Urla ve Seferihisar gibi turistik ilçelerde geçiren tatilciler, bayramın son gününü beklemeden dönüşe geçti.
Akşam saatleriyle birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Çeşme-İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafik nedeniyle bazı şoförlerin akaryakıt istasyonlarında beklediği görüldü.
Otoyol jandarması birçok yerde önlem alırken, özellikle emniyet şeridi ihlalleri tespiti amacıyla kontrol gerçekleştirdi.
Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel