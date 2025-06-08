Kurban Bayramı Dönüşü İzmir Otoyolunda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Dönüşü İzmir Otoyolunda Trafik Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nı tatil destinasyonlarında geçirenlerin dönüşüyle birlikte İzmir'de otoyolda yoğun trafik oluştu. Şoförler, uzun kuyruklar ve akaryakıt istasyonlarında beklemek zorunda kaldı. Otoyol jandarması, emniyet şeridi ihlallerine karşı önlemler aldı.

İzmir'de Kurban Bayramı dönüşü otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı'nı Çeşme, Karaburun, Urla ve Seferihisar gibi turistik ilçelerde geçiren tatilciler, bayramın son gününü beklemeden dönüşe geçti.

Akşam saatleriyle birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Çeşme-İzmir Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik nedeniyle bazı şoförlerin akaryakıt istasyonlarında beklediği görüldü.

Otoyol jandarması birçok yerde önlem alırken, özellikle emniyet şeridi ihlalleri tespiti amacıyla kontrol gerçekleştirdi.

Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.