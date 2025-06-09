Kurban Bayramı Dönüşlerinde Otoyollarda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Dönüşlerinde Otoyollarda Trafik Yoğunluğu
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Kuzey Marmara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı sonrası tatilcilerin dönüşü nedeniyle yoğun trafik yaşanıyor. İstanbul istikametinde zaman zaman yavaşlama gözlemlenirken, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkisine kadar etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin Bekirdere Rampası mevkisinde başlayan yoğunluk Gültepe Tüneli çıkışına kadar etkisini gösteriyor.

Bolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde de trafikte yoğunluğu yaşanıyor.

Akıcı yoğunluğun yaşandığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Köroğlu rampasında zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

Karayolları ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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