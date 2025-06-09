Kurban Bayramı Dönüş Yolunda Yoğun Trafik

Kurban Bayramı tatilini sahil bölgelerinde geçirenler, bayramın son günü dönüş yolunda İzmir, Manisa ve Aydın'da akıcı yoğunluk oluştu.

İzmir'de özellikle Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Urla gibi deniz kenarındaki ilçelerde bayram tatillerini geçiren vatandaşlar, tatilin son günü dönüş yoluna geçti.

Çeşme-İzmir ile Kuşadası-İzmir oto yollarında araç yoğunluğu oluşurken, otoyol jandarması zaman zaman trafiğin daha hızlı akması için müdahale etti.

Kent genelinde trafikte akıcı yoğunluk oluşurken, tatilcilerin de hız sınırlarına uyduğu görüldü.

Manisa'da yoğunluk oluştu

Manisa'da da özellikle İzmir-Ankara kara yolunda tatilcilerin yoğunluğu gözlemlendi. Manisa geçişlerini kullanan tatilciler, İzmir istikametinde akıcı yoğunlukla yollarına devam etti.

Özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu-Ankara kara yolunda araç sayısında gözle görülür artış yaşandı.

Kara yolunda polis ve jandarma ekipleri ise sürücülerin kurallara uyması için sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Aydın-Muğla ve Aydın-Söke kara yollarında tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Bodrum, Didim ve Kuşadası'ndan dönenler Söke Novada Kavşağı'nda trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Trafik burada da zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede polis ve jandarma trafiği açmak için çalışıyor.