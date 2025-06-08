Kurban Bayramı Dönüş Yolculuklarında Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Dönüş Yolculuklarında Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculukları nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki kente giriş noktalarında yoğun trafik oluştu. D-100 karayolunda ve Beylikdüzü yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu nedeniyle Avrupa Yakası'nda kente giriş noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilinin bitmesine bir gün kala dönüşlerini son güne bırakmak istemeyen bazı vatandaşların kente dönüş yolculukları başladı.

Dönüşler nedeniyle şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda Silivri Selimpaşa mevkisinde yoğunluk yaşanıyor.

Büyükçekmece Kumburgaz mevkisinden Beylikdüzü'ne kadar araçlar güçlükle seyrediyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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