Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Trafik Yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili sona ererken, Konya-Ankara kara yolunda yoğun trafik oluştu. Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri yol güvenliği için denetimlerini artırdı.
KONYA'da Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkanların dönüş yolculuğunda, Konya- Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konya-Ankara kara yolu Kulu ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatil için sahil bölgeleri ve memleketlerine gidenler, dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel