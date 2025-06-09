Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Tekirdağ'da Yoğunluk

Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Tekirdağ'da Yoğunluk
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun belirli mevkilerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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