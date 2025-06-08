Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu Tekirdağ'da Artıyor

Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu Tekirdağ'da Artıyor
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculukları sırasında Tekirdağ'da ulaşım yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul- Tekirdağ güzergahında polis ve jandarma ekipleri sürücüleri uyarıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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