Kurban Bayramı Dönüş Trafiğinde Yoğunluk

Kurban Bayramı Dönüş Trafiğinde Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatilinden dönenlerin ulaşımında D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor. Karayolları ve polis ekipleri yolun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Dönüş trafiği nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Mengen-Yeniçağa kavşağı ile Anadolu Otoyolu bağlantı noktasında akıcı yoğunluk sürüyor.

Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışma yapıyor.

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Kocaeli

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yavaşlayan trafik zaman zaman kısa sürelerle durdu.

Yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisinden Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinin Kandıra Sapağı sonrası etkili olan yoğunluk Gültepe Mahallesi mevkisine kadar sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normal seyrediyor.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri, Sinirci, Turaplar, Gölyaka gişeleri, Sultaniye, Yongalık ve Gümüşova rampaları mevkisinde ulaşım yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Düzce çıkışı, İhsaniye ve Hacıkadirler mevkilerinde de yoğunluğun arttığı görüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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