Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Başladı

Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Başladı
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ve D-100 kara yolunda akıcı yoğunluk gözlemleniyor. Trafik ekipleri, ulaşımın güvenliğini sağlamak için kontrollerine devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü ve Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

Trafiğin yavaşlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere Rampası kesiminde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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