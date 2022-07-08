KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KURBAN Bayramı arifesinde akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu ve Ataşehir TEM Bağlantı Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Kurban Bayramı tatili için arife gününde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular akşam saatlerinde Ataşehir TEM Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturdu. Aynı zamanda Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde de trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Bağlantı Yolu'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel