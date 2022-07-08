Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:

Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Yozgat

Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra katılımcılar şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Polat, "Bu memleket, bu devlet için evladını veren şehit ailelerimizle, gazilerimizle şehitliğimizi ziyaret ettik. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler versin." dedi.

Başer ve Keven de vatandaşların bayramını kutladı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Kurban Bayramı Kırşehir Yozgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title